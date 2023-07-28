Режим НМУ первой степени опасности в Омске продлят до утра 29 июля

Фото: Дмитрий ПОНУРОВСКИЙ

В Омске до утра субботы, 29 июля, могут продлить действие режима неблагоприятных метеоусловий (НМУ) первой степени опасности.

По информации Обь-Иртышского УГМС, на территории Омска и области с 11 часов 28 июля до 11 часов 29 июля могут наблюдаться метеорологические условия, способствующие рассеиванию вредных примесей в воздухе и объявлению режим НМУ первой степени опасности.

Напомним, режим НМУ в Омске был введен днем 27 июля. Он должен был перестать действовать сегодня в 11 часов. Накануне в соцсетях жители Омска пожаловались на едкие химические запахи в воздухе. Сообщения о «приятных ароматах» приходили из нескольких районов города, в частности, традиционно из Нефтяников.

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