В Омской области 1,5-годовалый мальчик получил ожоги после игр с кипятком

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Накануне в одну из больниц поступил полуторагодовалый ребенок с термическим ожогом рук.

Как установили полицейские, взрослые не досмотрели за малышом, и тот засунул руки в таз с кипятком.

По факту произошедшего несчастного случая ОМВД по Исилькульскому району проводит проверку.

— Уважаемые родители! Будьте бдительны, не оставляйте маленьких детей без присмотра – даже на непродолжительное время. В помещении, где находятся дети, не должно быть в легком доступе бытовой химии, медицинских препаратов, кипятка, острых столовых приборов и других предметов, способных нанести вред здоровью и жизни ребенка, — напоминают в полиции.

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