Хоценко встретился с сотрудником минэкономики Омской области, который отправится в зону СВО

Фото: omskportal.ru

Врио губернатора Виталий Хоценко встретился с добровольцем Анатолием Черкашиным. 44-летний мужчина принял решение подписать контракт с Минобороны РФ и отправиться в зону проведения СВО.

Анатолий Черкашин — уроженец Республики Казахстан. Он трудился на предприятиях, работающих в сфере транспорта и энергетики. В дальнейшем он переехал на постоянное место жительства в Омскую область по программе переселения соотечественников. Работал в региональном министерстве экономике. В конце мая Черкашин обратился в областной военный комиссариат. Там ему предложили подписать контракт с Минобороны РФ. Недавно омич успешно прошел военно-врачебную комиссию. Вскоре ему было присвоено воинское звание «лейтенант». В ближайшее время Черкашин отправится к месту несения службы в Оренбург, а потом оттуда в зону проведения специальной военной операции (СВО).

— С первых дней СВО понял, что нужно идти защищать свое Отечество, свою Родину, веру православную. Посте того, как сын достиг совершеннолетия, пошел в облвоенкомат, На следующей неделе отбываю в воинскую часть в Оренбург. Потом – в зону СВО. Мои предки – казаки, всегда служили Отечеству. Когда пришел враг, мы не можем сидеть дома, — объяснил свое решение Анатолий Черкашин.

Виталий Хоценко заверил Черкашина, что региональные власти окажут всю необходимую поддержку, а также отметил, что на территории Омской области действует филиал фонда «Защитники Отечества», созданный по поручению Президента РФ Владимира Путина.

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