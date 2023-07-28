«Авангард» одержал победу по буллитам в матче с «Омскими Крыльями»

Фото: пресс-служба ХК «Авангард».
В Омске в четверг, 28 июля, прошел товарищеский матч между «Авангардом» и «Омскими Крыльми». Победу в игре по буллитам одержал «Авангард» со счетом 6:5.
Победный гол в ворота фарм-клуба в серии буллитов забил 24-летний нападающий Игорь Гераськин.
Напомним, омский «Авангард» в мае 2023 года заключил четырехлетний контракт с Гераськиным. Ранее хоккеист провел 73 матча в составе ХК «Северсталь».
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