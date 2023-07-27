С 1 сентября наркозависимые в Омске, кроме лечения, будут получать реабилитацию

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Министерство труда и соцразвития Омской области сообщило, что с 1 сентября наркозависимые в регионе будут получать по новому закону не только лечение своей зависимости, но и дальнейшее сопровождение - социальную реабилитацию.

- Находящимся под диспансерным наблюдением наркологов будут доступны различные виды поддержки. К примеру, им помогут восстановить потерянные документы. Будут содействовать в трудоустройстве, окажут правовую, психологическую и консультативную помощь. Для таких жителей Омского региона специалисты составят индивидуальную программу предоставления соцуслуг, - отметила советник отдела нестационарных форм социального обслуживания департамента социального обслуживания министерства труда и социального развития Омской области Оксана Рычкова.

Специалисты начнут работу с человеком в тот период, когда он еще завершает медицинскую реабилитацию. За счет средств регионального бюджета не менее 18 омичей ежегодно проходят долгосрочный курс реабилитации в специализированном реабилитационном центре. Курс продолжается 90 дней. Из тех, кто прошел лечение, более 32% выздоравливают либо выходят в стойкую ремиссию.

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