Игорь Кожухов из омской мэрии был назначен замглавы регионального минтранса

Фото: Омскпортал.ру.

На последнем заседании регионального правительства Омской области был принят ряд важных назначений. Так первым заместителем министра транспорта и дорожного хозяйства Омской области стал Дмитрий Пестряков. Ранее он занимал пост заместителя главы регионального минтранса. Пестряков курирует вопросы дорожного хозяйства, организации дорожного движения, строительства Красногорского гидроузла. Другим замминистра транспорта и дорожного хозяйства области был назначен Игорь Кожухов. Он перешел на новую работу с поста заместителя директора городского дептранса. В числе задач на новом посту: развитие транспортной системы региона, оптимизация маршрутной сети, участие в федеральных программах по обновлению подвижного состава городского электрического транспорта, вопросы реорганизации системы автовокзалов и автостанций.

Также чиновник будет курировать отрасль пассажирского транспорта, в том числе региональные воздушные перевозки, пригородные перевозки железнодорожным транспортом, автобусные перевозки между населенными пунктами Омского региона

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