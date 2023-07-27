Жители омского городка Нефтяников и Левобережья пожаловались на едкие запахи в воздухе

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Паблик омского проекта «Дыши» сообщил, что в ночь с 26 на 27 июля жители Левобережья и городка Нефтяников массово жаловались на стойкие химические запахи в воздухе.

- В Нефтяниках, в районе улицы Бархатовой и на Левобережье чувствовался запах газа, в поселке Чкаловском – «какая-то химия», в районе цирка – «запах удушающий, напоминающий фенол», в микрорайоне «Авангард» – «запах одоранта» (то есть этилмеркаптана), - прокомментировали в источнике.

При этом некоторые из жителей Омска акцентировали внимание на том, что из-за посторонних примесей в воздухе они не могут дышать на протяжении нескольких дней. В комментариях региональное минприроды ответило, что направит передвижную эколабораторию в те части города, откуда станут поступать массовые жалобы.

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС В СОЦСЕТЯХ:

Одноклассники

ВКонтакте

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: natalia.verkunen@phkp.ru