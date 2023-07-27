Глава Омского региона Хоценко встретился с делегацией Чуйской области Киргизской Республики

Фото: пресс-служба правительства Омской области.

Глава Омского региона Виталий Хоценко встретился с прибывшей из Киргизской Республики делегацией Чуйской области. Речь шла о развитии торгово-экономического и культурно-гуманитарного сотрудничества между регионами. Республика давно взаимодействует с омичами по многим направлениям. По итогам прошлого года объем торговли вырос более чем в 3,5 раза. В первом квартале текущего года прирост составил еще 50%. Все дело - в интересах предпринимателей с обеих сторон.

- Чуйская область — наиболее развитый сельскохозяйственный регион Киргизии. Поэтому мы заинтересованы сотрудничеством в сфере АПК. Договорились, что компания «Зерновые линии» будет поставлять пшеницу и муку высшего и первого сорта в Чуйскую область. Омское предприятие «ДиборЭкспорт» отправило сельхозоборудование в Кыргызстан с целью оценки его работы в реальных условиях. А наш аграрный научный центр проведет испытание сортов в природно-климатических условиях Киргизии, - отметил Хоценко.

Глава Омской области подчеркнул, что выращенные в Киргизии овощи, фрукты и ягоды появятся на омских прилавках. Кроме того, региональные предприниматели смогут размещать свои заказы на пошив одежды на киргизских фабриках.

В Чуйской области также сконцентрировано производство редкоземельных элементов иттриевой группы, кабельных изделий, оборудования для торговли и общепита, строительных материалов, извести, цемента, оконного стекла, шифера, картона, ковровых изделий, валяной обуви, сахара-песка, спирта, первичная обработка первичная обработка шерсти.

- Во время прошлого визита вашей делегации в Чуйскую область достигнуты договоренности в области развития двусторонних отношений в сельскохозяйственной, гуманитарной, социальной сферах. Российская Федерация является основным партнером Киргизской Республики, - подферкнул в ответ полномочный представитель президента Киргизской Республики в Чуйской области Канат Джумагазиев.

Республику заинтересовали многие направления агробизнеса и туристические связи.

- Обмен туристическим маршрутами, реализация совместных проектов даст мощный толчок в развитии данной отрасли, - отметил Джумагазиев.