31 омич стал участником регионального этапа кадрового конкурса «Лидеры России»

Фото: t.me/HocenkoVP

В региональный этап кадрового конкурса «Лидеры России» прошел 31 омич. Об этом сообщил врио губернатора Омской области Виталий Хоценко в своем телеграм-канале.

Сейчас участники формируют команды, в которых будут искать решения важной проблемы региона. Организаторы подготовили для конкурсантов интересный управленческий кейс. Виталий Хоценко пообещал следить за тем, как участники будут справляться с заданиями, а с лучшими командами глава региона встретится лично.

— С удовольствием буду наблюдать за работой Лидеров и встречусь с лучшими командами! Сам в «Лидерах России» участвовал и получил по-настоящему важный опыт, который и сейчас в работе применяю. Хочется, чтобы больше людей могли принять участие в подобных конкурсах. Поэтому и запускаем в Омской области первый в Сибири кадровый проект.

Глава региона отметил, что проект получил поддержку президента Владимира Путина.

– Сделаем все, чтобы Омская область развивалась под руководством грамотных и неравнодушных людей, – подчеркнул Виталий Павлович.

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС В СОЦСЕТЯХ:

Одноклассники

ВКонтакте

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

WhatsApp: +7 962 037 31 13

Почта: natalia.verkunen@phkp.ru