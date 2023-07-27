«Диалог с Героями»: сотрудник «СТБ-Охрана» рассказал юным омичам о любви к Родине и о подвиге — быть человеком

Фото: со страницы сообщества «Сильнейшая нация мира» во ВКонтакте.

Гостями мероприятия стали сотрудник «СТБ-Охрана» Михаил Шивляков, имеющий за спиной боевой опыт, а также герой России Дмитрий Перминов и ветеран боевых действий Михаил Чухачев. Мероприятие прошло в историческом парке «Россия – моя история».

Эфир начался с представления героев и ключевых моментов их биографии. Так как Михаил, помимо достижений в воинской службе, является еще и всемирно известным спортсменом, по просьбе слушателей он продемонстрировал небольшое, но зрелищное силовое шоу.

После богатырского выступления гости начали беседу со школьниками: они делились с подрастающим поколением жизненным опытом, рассказывали о своих чувствах и переживаниях в то время, когда они отдавали долг Родине. Ребята не оставались безучастными и задавали интересующие их вопросы.

Фото: со страницы сообщества «Сильнейшая нация мира» во ВКонтакте.

В конце встречи специалист «СТБ-Охрана» дал совет юным омичам:

«Искра героизма, она есть практически в каждом, неважно, военнослужащий человек или гражданский. Есть очень много подвигов, которые можно и нужно делать в обычной жизни: не проходить мимо беды, всегда откликаться. Главное, что у вас в голове и в сердце, а не то, что о вас подумают. Быть человеком и быть человечным – два разных понятия. Всегда будьте людьми, оставаясь при этом человечными».

«Диалог с Героями» – это Всероссийский проект, направленный на формирование у молодого поколения уважительного отношения к истории своей страны и твердой гражданской позиции, он возрождает традиции наставничества и дает молодежи уникальную возможность в неформальной обстановке пообщаться с выдающимися людьми, узнать интересные моменты из их жизни.