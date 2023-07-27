Сергей Шелест: Эксперты дали Омску наивысшую оценку по показателю снижения загруженности дорог среди мегаполисов

Фото: t.me/shelest_sn

Омск получил положительную оценку экспертов как город-миллионник со снизившейся загруженностью дорог. Об этом мэр Омска Сергей Шелест написал в своем телеграм-канале.

– Согласно заключению экспертов, по показателю «Загруженность дорог» среди городов России с численностью населения от 1 миллиона человек Омск получил 10 баллов. Это максимально возможная отметка. Она складывается из оценки проведенных мероприятий по ремонту и надлежащему содержанию дорог в зимний период, а также оптимизации существующих схем организации дорожного движения путем корректировки режимов работы светофорных объектов и исключению левых поворотов, – отметил Сергей Шелест.

К слову, это один из параметров, который учитывается при формировании индекса качества городской среды. Вместе с Омском в подгруппе «Крупнейшие города» экспертная комиссия оценивала такие мегаполисы, как Москва, Санкт-Петербург, Казань и Новосибирск.

По словам Сергея Шелеста, за прошедшие пять лет наблюдается стабильная положительная динамика снижения уровня загруженности городских дорог: от 4 баллов в 2018 году до максимальных 10 в 2022.

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