В Омской области в сфере оборота лекарственных средств для животных проведено 14 профилактических визитов

Специалистами Управления Россельхознадзора по Омской области с целью предупреждения и сокращения количества нарушений в сфере оборота лекарственных средств для животных проводятся профилактические визиты.

С начала года сотрудниками Управления проведено 14 профилактических визитов в отношении лицензиатов, осуществляющих фармацевтическую деятельность на территории Омской области.

В ходе мероприятия контролируемое лицо информируется об обязательных требованиях в сфере обращения лекарственных средств для ветеринарного применения, об изменениях в законодательстве.

Отметим, что на 2023 год Управлением Россельхознадзора по Омской области запланировано проведение 24 обязательных профилактических визитов в отношении лицензиатов, отнесенных к категории значительного риска, а также приступивших к осуществлению фармацевтической деятельности.