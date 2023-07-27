Управление Россельхознадзора принимает участие в сибирской агротехнической выставке-ярмарке «Агро-Омск 2023»

Управление Россельхознадзора совместно с коллегами из ФГБУ «Омский филиал Центра оценки качества зерна» и «Омский референтный центр Россельхознадзора» традиционно принимает участие в основной программе мероприятий. В совместно организованном павильоне гостям выставки представлен наглядный материал, буклеты и информационные материалы об организациях.

В этом году старт культурно-массовой программе дал руководитель региона, врио губернатора Виталий Хоценко. В ходе неформальной беседы с руководителем Управления Россельхознадзора Олегом Подкорытовым он отметил важность укрепления экспортного потенциала Омской области и жесткого контроля качества омской сельхозпродукции.

Отметим, что на сегодняшний день в Реестр экспортеров включено 432 омских предприятия, занимающихся оборотом подконтрольных товаров животного происхождения и кормов, включая предприятия, экспортирующие растительную продукцию (зерно) в Китай на пищевые цели, а в Реестр предприятий Таможенного союза – 191 предприятие.

С начала 2023 года на границе и транспорте службой ветеринарного надзора Управления Россельхознадзора по Омской области досмотрено 2192 партии, что превысило 11832 тонны животноводческой продукции (мясная, молочная, рыбная продукция, корма и кормовые добавки, непищевая продукция), экспортированные с территории региона в третьи страны, страны СНГ и страны Евразийского экономического союза. Общий прирост экспорта животноводческой продукции из Омской области за текущий период 2023 года по сравнению с 2022 годом составил более 139 %.

Также Управлением Россельхознадзора при экспортных поставках проведен контроль в отношении 5308 тонн семенного материала, 566,7 тыс. тонн продовольственных, фуражных и технических грузов и 5,76 тыс. куб. м лесоматериалов.

Специалисты ведомства оформили на грузы растительного происхождения 18165 фитосанитарных сертификатов, что на 9,4 % превышает их количество в прошлом году (16607 фитосанитарных сертификатов), в сравнении с 2022 годом зафиксировано увеличение объема экспорта растительной продукции на 43,5 тыс. тонн (8,3 %).

Основные страны-импортеры омской растительной продукции – Казахстан, Китай, Киргизия.

Ранее в ходе деловой программы участники «АгроОмск-2023» познакомились с опытными посевами сортов зерновых и зернобобовых культур селекции Омского ГАУ, а также уникальной биоресурсной коллекцией сортов и линий, которые используются учеными университета как источник ценных генов при создании новых сортов.

Аграриям представили новые засухоустойчивые сорта яровой мягкой пшеницы Нива 55 и Силантий. Также участникам выставки показали опытные посевы фасоли, нута и чечевицы.

Особый интерес у сельскохозяйственных товаропроизводителей вызвали посевы новой для Омской области культуры – чиа. Эта культура также показала высокий уровень засухоустойчивости, а выращивание чиа на зеленую массу является перспективным направлением хозяйственного использования.

Также участники посетили Международный селекционно-генетический центр Омского ГАУ, в лабораториях которого ведется работа по созданию новых сортов зерновых и зернобобовых культур с уникальными свойствами.