В Омске объявили режим «черного неба» 27 июля

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

27 июля в Омске объявили режим «черного неба». Об этом сообщили в Обь-Иртышском метеобюро.

- В период с 11:00 27 июля до 11:00 28 июля 2023 года на территории города Омска и Омской области объявлены неблагоприятные метеорологические условия (НМУ) для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе первой степени опасности, - уточнили в профильной организации.

Отметим, что в областном центре с 9 июле не объявлялись неблагоприятные метеоусловия.

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