Экс-глава Черлака Андрей Казачук получил 3 года принудительных работ во благо Омской области

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Во благо Омской области получил 3 года принудительных работ экс-глава Черлака Андрей Казачук. Об этом сообщает областная прокуратура.

Ранее в отношении руководителя было вынесено решение суда, по которому он осужден к 3 годам лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года. Правда, надзорный орган остался недоволен таким исходом дела.

Казачука обвинили в превышении полномочий при подписании документов МУП «Благоустройство и развитие» работ по содержанию автомобильных дорог.

- В действительности работы, отвечающие требованиям технического регламента, по профилированию грунтовых дорог, планировке автогрейдером обочин, восстановлению профиля водоотводных канав не проводились. Однако на основании недостоверных документов из местного бюджета муниципальное предприятие получило более 2 млн рублей, уточнили в прокуратуре.

Теперь решением Областного суда экс-руководителю назначено 3 года принудительных работ с удержанием 10% из заработной платы в доход государства. Также суд взыскал с осужденного денежные средства в счет возмещения ущерба.

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