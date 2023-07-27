РЭК проиграла суд по вопросам завышенного тарифа на вывоз мусора в Омской области

Фото: Алексей БУЛАТОВ
В Омской области тариф на вывоз мусора, который установлен РЭК, суд признал завышенным. Об этом сообщает ТАСС.
- Определением Пятого апелляционного суда общей юрисдикции решение о признании недействующим приказа региональной энергетической комиссии признано законным, оставлено без изменения и вступило в законную силу, - цитирует издание прокуратуру.
В региональной комиссии для исполнения решения суда комиссия теперь проведет дополнительный анализ расходов регионального оператора по обращению с ТКО регоператора.
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