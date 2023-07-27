В Омске проездной может стать виртуальным

Фото:etk55.ru

Виртуальным может стать проездная карта. Об этом сообщает НГС55.

Совсем скоро «Омка» будет доступна жителям в онлайн формате. Ее данные можно занести в свой смартфон., который поддерживается модулем NFC, то есть – бесконтактной оплатой.

К слову, сейчас в Омске действует несколько видов карт: для школьников, студентов, пенсионеров и пассажиров без льгот. Для обычных пассажиров существует несколько тарифов: безлимитный, на 30 и 60 поездок и универсальный, когда транспортная карта используется как электронный кошелек.

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