Осужденные омской больницы УФСИН-11 ухаживают за белкой и черепахами

Фото: УФСИН

За белкой и черепахами ухаживают осужденные омской больницы УФСИН-11. Об этом сообщает пресс-служба учреждения.

Всего на территории организации, подведомственной исправительной организации, обитают четыре черепахи и одна белка. В семействе панцирных вскоре ожидается пополнение.

– Мы гордимся тем, что у нас есть возможность не только сострадать и заботиться о живых существах, но и повышать сознательность и ответственность осужденных, помогая им обрести новые навыки и перспективы взаимодействия с природой. Надеемся, что данная инициатива положительно сказывается на их социальной реабилитации, – отметил начальник учреждения Максим Полькин.

Как отмечает руководитель организации, постояльцы медучреждения самостоятельно ухаживают за живностью.

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