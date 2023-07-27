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НовостиОбщество27 июля 2023 5:38

Мэр Омска Шелест показал яблони и березы, которые высадят на Аллее олимпийцев

Крупномерные деревья из питомника уже едут в наш город
Наталья ВИРКУНЕН
Фото: телеграм-канал Сергея Шелеста.

Фото: телеграм-канал Сергея Шелеста.

Мэр Омска Сергей Шелест сообщил, что крупномерные деревья для будущей Аллеи олимпийцев уже едут в наш город. Специально выращенные в питомнике компании «Братья Грин» березы и яблони доставят в наш город на специальном транспорте. При этом корневая система каждого дерева надежно защищена комом земли и специальным экологически чистым тканым материалом. В дороге не пострадает ни одно из деревьев. Затем их также бережно высадят на аллее. К своему посту в телеграм-канале градоначальник прикрепил видео деревьев, которые действительно станут украшением новой городской локации.

- Из-за нетипичного времени высадки озеленителям предстоит, буквально, окружить каждое дерево заботой. Для того, чтобы крупномеры лучше прижились, рассматривается вариант ночной посадки, когда температура воздуха ниже +25 градусов, также деревьям предстоит усиленный полив, - поделился градоначальник.

Сергей Николаевич отметил, что ранее омичи высказывали недовольство по поводу изменения внешнего вида аллеи, но озеленители сохранили часть деревьев.

- Сохранные березы остались на своем месте, а «новобранцы» хорошо впишутся в имеющееся на этой территории озеленение и станут дополнительным украшением города, - подчеркнул Шелест.