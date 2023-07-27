В выборах губернатора Омской области будут участвовать всего 4 кандидата

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Вечером в среду, 26 июля, избирательная комиссия Омской области завершила прием документов для регистрации кандидатов на должность губернатора региона. Итог впечатляет: до комиссии дошли только четыре из восьми человек, заявивших свои кандидатуры.

Документы в избирком предоставили только четыре кандидата, все от политических партий: Виталий Хоценко («Единая Россия»), Андрей Алехин (КПРФ), Максим Макаленко (ЛДПР) и Владимир Казанин («Коммунисты России»). На данный момент двое из них — Виталий Хоценко и Андрей — получили соответствующие удостоверения.

Ни один из четырех самовыдвиженцев документы в областную избирательную комиссию не предоставил.

Таким образом, на выборах за кресло губернатора Омской области поборются четыре кандидата. Голосования пройдет 9 и 10 сентября 2023 года.

Отметим, региональное отделение партии «Справедливая Россия – За правду» своего кандидата на выборы выдвигать не стало. Вместо этого справедливороссы приняли решение поддержать кандидатуру Виталия Хоценко. Прошлый губернатора Омской области Александр Бурков, ныне работающий в команде президента Федерации спортивного туризма России, был избран как раз от партии «Справедливая Россия – За правду».

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