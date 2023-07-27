В Омской области 86% юристов сложно найти работу по специальности

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Портал поиска вакансий hh.ru провел исследование и выяснил, сталкиваются ли омичи со сложностями при поиске работы по специальности, и кому сейчас сложнее всего найти работу по своей профессии.

Как следует из даных аналитиков за второй квартал 2023 года, 78% трудоустроенных омичей испытывали сложности с поиском работы по специальности. Это один из самых высоких показателей по России. Хуже дела обстоят в Ставропольском крае (78% проблемы с поиском работы) и Брянской области (90%). В среднем этот показатель по стране находится на уровне 71%, по Сибирскому федеральному округу — 70%.

В Омской области чаще всего сложно найти работу по специальности представителям таких профессиональных сфер, как «Искусство, развлечения, массмедиа» и «Юристы» (по 86% из них), «Стратегия, инвестиции, консалтинг» (82%), и «Высший менеджмент» (81%), а также «Безопасность» (78%).

Востребованным специалистами себя считают представители следующих сфер: «Страхование» и «Розничная торговля» (по 32% из них говорят, что они без проблем находили работу по своей профессии), «Туризм, гостиницы, рестораны» (31%), «Продажи, обслуживание клиентов» (30%), «Строительство, недвижимость» и «Производство, сервисное обслуживание» (по 29%).

Примечательно, что лишь 18% трудоустроенных соискателей из Омской области заявили, что им несложно найти работу по специальности.

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