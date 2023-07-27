Пьяный житель Омска стал жертвой случайного прохожего

Фото: Даниил ОПАРИН

Житель Омска остался без мобильного телефона после посиделок у многоэтажки со случайным прохожим.

Как рассказали в полиции, в один из дней 35-летний омич распивал спиртное со случайным знакомым во дворе доме по улице Волгоградской на Левобережье. После завершения алкогольного мероприятия мужчина не обнаружил своего смартфона стоимостью 6,5 тысяч рублей.

Имени нового знакомого омич не запомнил, однако смог описать его внешность, благодаря чему оперативникам удалось установить личность злоумышленника и задержать его. Им оказался 39-летний ранее неоднократно судимый местный житель. Похищенного телефона при себе у задержанного не нашли. Полицейские устанавливают, куда он мог сбыть гаджет.

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС В СОЦСЕТЯХ:

Одноклассники

ВКонтакте

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: natalia.verkunen@phkp.ru