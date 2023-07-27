Зеленая комиссия одобрила снос 15 ив в «Кварталах Драверта» в Омске

Фото: Елена УРМАНОВА

В Омске в четверг, 26 июня, состоялось заседание зеленой комиссии. Среди рассмотренных вопросов: обрезка деревьев, снос аварийных деревьев, а также тех, что произрастают в зоне строительства нового микрорайона на Левобережье.

Так, к зеленой комиссии за согласованием работ по сносу 15 ив обратился застройщик «Кварталов Драверта» — ООО «Брусника». Деревья находятся на стройплощадке многоквартирного дома. В качестве компенсации в городской бюджет поступит 357 тысяч рублей. Эти средства будут направлены на озеленение общественных пространств. Более того, во дворе строящегося дома компания-застройщик высадит 18 крупномеров (липа, береза, черемуха, ива и сосны), а также порядка 2800 кустарников (барбарис, пузыреплодник, спирея, сосна горная, калина красная).

Обрезка ждет более 100 возрастных тополей и кленов, произрастающих возле филиалов Колледжа инновационных технологий, экономики и коммерции, расположенных по 24-й и 27-й Северной, Красному Пути. Комиссия согласовала обращение образовательного учреждения, однако агрономы отметили, что к выполнение работ по обрезке деревьев необходимо провести в осенне-зимний период, когда остановится сокодвижение деревьев.

Завершилось заседание комиссии документальным подтверждением уборки деревьев, ранее поваленных ураганным ветром.

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