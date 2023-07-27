«Откупиться не получилось»: в Омске мигрант, проходящий по делу об организации нелегальной миграции, попытался решить проблемы взяткой сотруднику УФСБ

Фото: Даниил ОПАРИН

В Омске завели уголовное дело на гражданина одной из стран Центральной Азии. Мигранта подозревают в даче взятки сотруднику УФСБ по Омской области за прекращение следственных действий по уголовному делу об организации нелегальной миграции, фигурантом которого является приезжий.

— По версии следствия, вечером 15 июля 2023 года в здании омского аэропорта подозреваемый дал взятку в виде денежных средств сотруднику УФСБ за прекращение проводимых в отношении него оперативных мероприятий и следственных действий по уголовному делу, возбужденному по признакам преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 322.1 УК РФ («Организация незаконной миграции группой лиц по предварительному сговору»), а также за возврат мобильного телефона, являющегося доказательством по делу, и уничтожение других доказательств, — рассказали в пресс-службе СУ СКР по Омской области.

Подозреваемого задержали после того, как он передал деньги сотруднику УФСБ, действующему в рамках оперативного мероприятия. Размер денежной суммы, которую мигрант передал силовику, не уточняется.

СУ СКР по Омской области в отношении иностранца завело уголовное дело по ч. 3 ст. 291 УК РФ («Дача взятки должностному лицу за заведомо незаконные действия»). Суд по ходатайству следствия поместил мужчину под стражу. Идут следственные действия.

Напомним, в июле омские приставы отправили на родину 12 мигрантов из Узбекистана. Всего с начала 2023 года домой в принудительном порядке поехали 48 человек, нарушивших миграционное законодательство нашей страны. В основном это граждане Таджикистана, Казахстана, Узбекистана, Азербайджана и Китая.

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