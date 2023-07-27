В Омске в 27 местах проведения мероприятий ко Дню города запретят продажу алкоголя

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Омская мэрия опубликовала перечень мест, где в дни проведения мероприятий, посвященных празднованию Дня города, запретят продажу алкоголя.

Начиная с 27 июля ограничения на продажу спиртных напитков на территориях вблизи мест проведения культурно-массовых и спортивных мероприятий будут действовать не только во время их проведения, но и за 2 часа до их начала и 2 часа после их завершения.

— К мероприятиям, вблизи мест проведения которых, будет запрещена реализация алкогольной продукции относятся: окружные проекты «От окраин — к центру», «Центральный. Наше время!» и другие, открытие выставки зеленого строительства, цветоводства и садоводства «Флора-2023», фестиваль народных промыслов «Город мастеров», церемония открытия Дня города, семейные праздники и интерактивные площадки, спортивные турниры, концертные программы, театрализованные представления и другие события, которые будут проходить на улицах города, на площадях и в парках, — сообщили в мэрии.

Всего мест с запретом на продажу спиртного в городе будет 27. Однако в горадминистрации подчеркнули, что их количество не совпадает с числом мероприятий, так как события могут проходить на сразу нескольких площадках или, наоборот, несколько событий — на одной.

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