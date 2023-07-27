На ремонт дорог в Омске направят дополнительно 150 млн рублей

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Врио губернатора Виталий Хоценко в ходе брифинга заявил, что Омская область смогла сэкономить 300 миллионов рублей собственных средств за счет средств, выделенных из федерального бюджета.

Как сообщил глава региона, одним из итогов встречи с Председателем Правительства РФ Михаилом Мишустиным стало то, что Омская область получила необходимые 300 миллионов рублей из федерального бюджета на завершение строительства 6-километрового участка четырехполосной дороги на выезде из Омска в Новосибирск. Собственные средства в размере 300 миллионов рублей направят обустройство современных пешеходных переходов у школ и ремонт дорог в Омске. Упомянутые 300 миллионов рублей будут разделены на две равные части для реализации каждой из поставленных целей.

Отметим, пока нет данных о том, сколько дорог в Омске удастся отремонтировать на 150 миллионов рублей. Какие конкретно улицы областного центра будут приведены в порядок, пока также не сообщается. По словам Виталия Хоценко, специалистам из профильных ведомств только предстоит провести все необходимые расчеты.

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС В СОЦСЕТЯХ:

Одноклассники

ВКонтакте

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: natalia.verkunen@phkp.ru