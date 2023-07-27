ООО «Лузалес» из Коми построит крупный фанерный завод в Омской области

Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

ООО «Лузалес» построит в Омской области фанерный завод мощностью до 60 тысяч кубометров в год. Компания является одним из крупнейших предприятий лесной промышленности Республики Коми. Объем инвестиций в экономику омского региона составит 1,5 миллиарда рублей. О планах по строительству завод на территории Омской области заявил председатель совета директоров компании Руслан Семенюк.

— Есть планы по строительству на территории Омской области завода по производству фанеры производственной мощностью 60 тыс. куб. м в год. Объем инвестиций в строительство завода составит 1,5 млрд рублей. В рамках проекта планируется создание около 250 новых рабочих мест, — сообщил Семенюк в интервью ТАСС.

Как отметил руководитель компании сейчас, данный проект обсуждается с правительством Омской области.

Новое предприятие будет построено с учетом всех экологических норм. Современное оборудование на заводе позволит сделать производство безотходным.

Отметим, продукция ООО «Лузалес» экспортируется в различные страны мира, причем большая часть — в Китай. В феврале 2023 года компания приобрела два завода IKEA, покинувшей российский рынок после начала СВО.

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