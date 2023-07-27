Виталий Хоценко пригласил в гости в Омск премьер-министра РФ Михаила Мишустина

Фото: Михаил ФРОЛОВ
Врио губернатора Виталий Хоценко заявил, что пригласил Председателя Правительства РФ Михаила Мушустина в гости в Омскую области.
— Мы очень гостеприимный регион. Мы пригласили Михаила Владимировича в гости к себе. И я подарил ему картину с нашим Драматическим театром, которому в следующем году исполнится 150 лет. Как только будет возможность в рабочем графике Михаила Владимировича, я уверен, что он к нам приедет, — сказал Хоценко.
Отметим, Михаил Мишустин за время своего премьерства ни разу не посещал Омскую область.
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