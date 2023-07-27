Хоценко высказался о будущем комплекса зданий Кадетского корпуса в центре Омска

Фото: Дмитрий ПОНУРОВСКИЙ

Врио губернатора Виталий Хоценко высказался о судьбе комплекса зданий Кадетского корпуса на улице Ленина.

— Мы работаем. У нас есть ряд предложений и идей, в том числе они связаны с внебюджетным финансированием, но пока о них говорить рано. Если у нас все получится, то это будет очень качественный, хороший объект, отремонтированный так, как он выглядел изначально. Но нужно подождать. Как будет принято решение, либо областное правительство, либо город об этом сообщит, — заявил Хоценко.

Напомним, последнем пленарном заседании весенней сессии, которое состоялось 19 июля, депутаты омского Горсовета проголосовали за передачу комплекса зданий Кадетского корпуса из муниципальной в областную собственность.

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