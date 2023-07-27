Омск
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Омск
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Омск
+16°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПолитика27 июля 2023 0:18

Хоценко и Алехин получили удостоверения кандидатов на должность омского губернатора

Всего на выборы главы омского Прииртышья официально зарегистрированы 4 кандидата, все от парламентских партий
Дмитрий ПОНУРОВСКИЙ
Беспартийных кандидатов на предстоящих выборах не будет.

Беспартийных кандидатов на предстоящих выборах не будет.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Вечером в среду, 26 июля, избирательная комиссия Омской области прекратила прием документов для регистрации кандидатов на должность губернатора региона.

Как сообщили в облизбиркоме, документы для регистрации представили только четыре кандидата от политических партий: Виталий Хоценко («Единая Россия»), Андрей Алехин (КПРФ), Максим Макаленко (ЛДПР) и Владимир Казанин («Коммунисты России»).

Виталию Хоценко и Андрею Алехину уже были вручены удостоверения кандидатов на должность губернатора Омской области.

Все четыре самовыдвиженца «прошли мимо» выборов губернаторов. Никто из них не предоставил документы для регистрации.

Напомним, выборы губернатора Омской области пройдут 9 и 10 сентября 2023 года. В эти дни также намечены ряд других избирательных кампаний, в частности, будет избран депутат Законадательного Собрания Омской области по округу, который ранее представлял ныне покойный бессменный спикер регионального парламента Владимир Варнавский.

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС В СОЦСЕТЯХ:

Одноклассники

ВКонтакте

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: natalia.verkunen@phkp.ru