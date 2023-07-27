В Омской области разыскивают 62-летнего мужчину без пальцев на ноге

Фото: ПСО «ДоброСпасОмск».

В Омской области разыскивают 62-летнего Альберта Вейса, пропавшего почти неделю назад — 20 июля.

Пенсионер вышел из дома по улице Октябрьской в поселке Конезаводский Марьяновского района еще 20 июля и не вернулся. С тех пор о его местонахождении ничего не известно.

Приметы разыскиваемого: рост 180 сантиметров, карие глаза, волос седой с залысинами.

Особые приметы: на правой ноге отсутствует половина стопы, на левой ноге нет пальцев.

На момент пропажи был одет в серую куртку, темно-синее трико, синюю кепку и черные кроссовки.

Всех, кто обладает какой-либо информацией о местонахождении омича, проясят обращаться по телефонам: 8-999-470-10-08, 8-999-453-77-10 или 02 (102).

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