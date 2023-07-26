Омичи смогут покататься на колесе обозрения на Зеленом острове ночью

Фото: Елена УРМАНОВА

В телеграм-канале парка «Вокруг света» появилась информация о том, что в парке на Зеленом острове в ночь с пятницы на субботу будут работать аттракционы.

– В ночь с 28 на 29 июля парк будет работать до 03 часов ночи, – сообщили в администрации парка.

При этом никакой праздничной программы заявлено не было. Работу аттракционов решили продлить на один вечер.

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