В Омской области на Иртыше 49 владельцев катеров и лодок нарушили правила плавания

Фото: 55.mchs.gov.ru

В сезон навигации нерадивые владельцы маломерных судов, таких как катера и лодки, нарушают правила плавания по Иртышу, подвергая опасности себя и пассажиров.

Охрану порядка на воде обеспечивают сотрудники Центра Государственной инспекции по маломерным судам Главного управления МЧС России по Омской области (ГИМС). 28 инспекторов регулярно патрулируют водные магистрали Омска. Инспекторы ГИМС выявляют нарушителей, пренебрегающих правилами плавания или создающих угрозу для других судовладельцев.

С начала сезона навигации инспекторы выдали 119 протоколов об административных нарушениях. В том числе 49 владельцев маломерных судов игнорировали правила плавания, а 47 судовладельцев не запаслись спасательными жилетами.

– Наша каждодневная задача — обеспечивать безопасность омичей — как судоводителей, так и тех, кто находится у воды. На воду в Иртыше спускают всё больше катеров и лодок, потому приходится усиливать контроль, ведь лучше сто раз предупредить и даже наказать владельца судна, чем потом спасать его и пассажиров, – отметил старший инспектор Центра ГИМС Сергей Лазаренко.

Инспекторы ГИМС предупреждают омичей о необходимости соблюдения правил безопасности на воде. Перед отплытием необходимо взять спасательные жилеты. Кроме этого перед выходом на воду нельзя употреблять алкоголь.

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