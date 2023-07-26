Автобусы-шаттлы бесплатно развезут омичей по домам после матча «Авангарда» 27 июля

Фото: депртанс Омска

27 июля домам после матча «Авангарда» омичей бесплатно развезут автобусы-шаттлы. Об этом сообщает горадминистрация.

Подачу транспорта организует профильный департамент. Автобусы будут поданы на парковку возле спортивного комплекса к 19.15. Для зрителей будут доступны следующие маршруты:

- № 501 — G-Drive Арена — мост им. 60-летия ВЛКСМ — ул. Заозёрная — ул. Бородина — ул. Бархатовой; - № 503 — G-Drive Арена — просп. Мира — ул. Химиков — ул. 22 Апреля — посёлок Ермак; - № 506 — G-Drive Арена — просп. Мира — посёлок Николаевка; - № 507 — G-Drive Арена — мост им. 60-летия ВЛКСМ — ул. Заозёрная — просп. Королёва — ул. 25-я Северная — ул. 24-я Северная — ул. Багратиона — ул. 4-я Челюскинцев — ул. 21-я Амурская — ул. Завертяева — микрорайон «Первокирпичный»; - № 512 — G-Drive Арена — ул. Крупской (микрорайон «Прибрежный») — ул. Перелёта — просп. Комарова — ул. 70 лет Октября — мост им. 60-летия Победы — ул. Гагарина — ул. 10 лет Октября до посёлка Чкаловский; - № 514 — G-Drive Арена — мост им. 60-летия ВЛКСМ — ул. Красный Путь — просп. К. Маркса — ул. Маяковского — ул. Б. Хмельницкого — ул. Кирова — ул. 6-я Станционная — посёлок Булатово; - № 516 — G-Drive Арена — мост им. 60-летия ВЛКСМ — ул. Красный Путь — просп. К. Маркса — ул. Лобкова — ул. 1-я Трамвайная — ул. Гуртьева — ул. 10-я Чередовая — ПО «Иртыш»; - № 519 — G-Drive Арена — ул. Лукашевича — ул. Ватутина — ул. Перелёта — просп. Комарова — ул. 70 лет Октября — ул. Дмитриева — ул. Конева — ул. 70 лет Октября — ул. 60 лет Победы — ул. Авиационная — ул. 12 Декабря — ул. Суворова — ул. Торговая — ул. Мельничная — микрорайон «Ясная Поляна».

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