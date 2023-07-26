Опасная газовая заправка найдена в Ленинском округе Омска

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ленинском округе Омска найдена опасная газовая заправка. Об этом сообщает региональное управление МВД.

Кустарный объект, который не имел разрешительных документов на ведение бизнеса, расположен улице 6-й Ленинской. Сотрудники ГЗС незаконно заправляли бытовые газовые баллоны.

- Использовали кустарное оборудование без специального разрешения. При этом они не контролировали степень наполнения емкостей, их герметичность и пригодность к эксплуатации. Таким образом создавалась угроза безопасности самих работников и их клиентов, - уточнили в полиции.

Собственник, администратор и работники нелегальной газозаправочной станции установлены. Заведено уголовное дело.

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