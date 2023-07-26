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НовостиОбщество26 июля 2023 10:21

«Росводоканал Омск» представил итоги работы предприятия Общественному совету

Источник:kp.ru
Общественный совет при РЭК Омской области

Общественный совет при РЭК Омской области

25 июля состоялось заседание Общественного совета при Региональной энергетической комиссии Омской области, на котором поставщики ресурсов доложили об итогах регулируемой деятельности и о выполнении инвестпрограмм за 2022 год.

Генеральный директор «Росводоканал Омск» Павел Козлов рассказал о мероприятиях инвестиционной программы и работах, проведенных в прошлом году. Действующая инвестиционная программа омского водоканала рассчитана на 2020-2024 годы и в целом предусматривает вложения 2,6 млрд рублей в городское водопроводно-канализационное хозяйство. В 2022 году на строительство и реконструкцию объектов направлено 437 млн рублей.

В числе крупных инвестиционных проектов, работа над которыми идет с 2019 года, - строительство песколовок и внедрение технологии флотационного уплотнения избыточного ила на очистных сооружениях канализации, а также реконструкции магистральных коллекторов и водопроводных сетей.

«В своей работе мы ориентируется на принципы ESG, а это значит, что экологическая ответственность, внедрение практик бережливого производства, открытость для партнеров и потребителей – стратегические векторы развития предприятия. В подтверждение этого реализуются крупные инвестпроекты, направленные на улучшение качества очистки сточных вод», - подчеркнул гендиректор «Росводоканал Омск».

Генеральный директор ответил также на вопросы собравшихся, касающиеся обслуживания частных и бесхозных сетей, рассказал о строительстве коммунальной инфраструктуры для новых объектов. Члены Общественного совета отметили открытость и конструктивное решение вопросов со стороны омского водоканала. В рамках контроля за исполнением инвестиционных программ они посетили инфраструктурные объекты и оценили каталитическую установку сжигания осадка на омском водоканале. Строительство объекта было завершено в 2022 году.

Строительство песколовок

Строительство песколовок