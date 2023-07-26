Компания из Тюмени построит в Омске на пересечении Жукова и Масленникова жилой дом

Фото: Алексей БУЛАТОВ
Жилой дом на пересечении Жукова и Масленникова в Омске построит компания из Тюмени. Об этом сообщает Город55.
Согласно проекту, который уже получил одобрение, многоквартирное жилое здание будет с подземной парковкой, магазином и помещениями общественного назначения.
Отмечается, что проект принадлежит «АСП Вертикаль», а застройщиком выступит тюменская компания «Оскар», учредители Степан Ремезков и ООО «Ньютон сити».
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