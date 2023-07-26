Мэр Омска Сергей Шелест рассказал о проекте сада имени полководца Суворова

Фото: телеграм-канал Сергея Шелеста.

В Омске появится сад имени великого русского полководца Александра Суворова. Проект благоустройства территории, расположенной напротив НПО «МИР» по улице Успешной в Центральном округе, уже был согласован. Создание общественного пространства площадью 2,35 гектара полностью профинансирует предприятие.

— На территории сада воссоздадут часть Сибирского тракта, проложат пешеходные дорожки, установят теневые навесы и лавочки, смонтируют линию наружного освещения. Для маленьких омичей обустроят детскую площадку, — рассказал в своем телеграм-канале мэр Сергей Шелест.

Фото: телеграм-канал Сергея Шелеста.

Согласно проекту благоустройства, в саду высадят деревья и кустарники, подобранные с учетом климатических условий. Среди основных древесных пород выбрана липа мелколистная. На территории сада также высадят лиственницы, пихты и сосны. Украсят новое общественное пространство и другие деревья и кустарники, в том числе калина, сирень, рябина, яблоня и черемуха.

Напомним, сейчас в Центральном округе идут работы по созданию сквера им. Героя Советского Союза Михаила Харчикова. Новая зеленая зона появится вдоль домов № 38 и 38/2 по улице Богдана Хмельницкого по направлению к Оми. Проект финансирует меценат в лице директора ООО «АвтоСпецМаш» Алексей Пелымский.