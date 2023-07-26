В Омске завершают второй этап благоустройства «Городского сада»

В городском саду очень много деревьев. Фото: пресс-служба мэрии Омска.

В Омске завершается второй этап благоустройства территории «Городского сада» за зданием ТЮЗа.

Подрядчик в лице ООО «Сибдор» уже демонтировал старую плитку и бортовые камни вдоль улицы Чкалова, проезда между зданием ТЮЗа и зданием № 4Б по проспекту Карла Маркса. Подрядная организация также заасфальтировала эту территорию и разворотную площадку.

— На сегодня обустроены подстилающие слои с бетонированием и бордюром для детской площадки, а также покрытия из брусчатки вдоль нее, система ливневой канализации с установкой колодцев, система поливочного водопровода, система освещения территории, — отметили в пресс-службе омской мэрии.

Отметим, заказчиком работ выступает БУ г. Омск УДХБ. Стоимость работ в рамках второго этапа благоустройства составляет свыше 35 млн рублей.

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