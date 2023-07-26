В Октябрьском округе Омска бушевал пожар на площади более 200 квадратов

Фото: ГУ МЧС России по Омской области
Вчера, 25 июля, в Октябрьском округе вспыхнули 34 коллективных сарая. Огнем охватило 238 квадратных метров.
Уцелели гаражи и автомобили местных жителей. Пожарным удалось спасти их от огня.
Сообщение о возгорании появилось в 17:00. От областного МЧС на место пожара выехали 32 спасателя и 7 единиц техники. В течение двух часов, к 19:00, пожар полностью потушили. Причины возгорания уточняются.
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