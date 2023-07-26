В Омске очередная пенсионерка доигралась на валютном рынке и лишилась 1 млн рублей

Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Очередная омская пенсионерка стала жертвой мошенников. В этот раз в сети аферистов попала 72-летняя омичка, желавшая заработать на валютном рынке.

Как рассказали в полиции, в марте 2023 года пожилая омичка увидела в Сети рекламу о дополнительном заработке. Женщина, заинтересовавшись, заполнила анкету и оставила свой номер телефона. Через час ей поступил звонок финансового аналитика. Звонивший рассказал ей о возможности заработать посредством сделок на валютном рынке.

В течение месяца пенсионерка по указанию упомянутого аналитика делала ставки, получая незначительный доход. Для увеличение прибыли тот посоветовал ей вложить более крупные суммы. Где взять деньги? Оформить кредит. Женщина послушалась и пошла по банкам. Сначала она взяла 500 тысяч рублей, а потом 300 тысяч рублей. Полученные средства она перевела на свой счет, баланс которого можно было увидеть в специальной программе, установленной на ее телефоне.

Спустя время пенсионерке позвонила «трейдер» и сообщила радостную новость: доход от сделок оказался большим, и деньги можно снять. Но вывести денежные средства просто так не выйдет, потому что сначала необходимо заплатить налог, а затем привязать к счету банковскую карту. В итоге женщина заплатила за эти услуги еще более 100 тысяч рублей. Только после этого до нее дошло, что она стала жертвой мошенников, — и она сразу обратилась в полицию. Общая сумма материального ущерба в конечном итоге составила 960 000 рублей.

По факту произошедшего заведено уголовное дело по статье 159 УК РФ («Мошенничество»). Идет расследование. Злоумышленникам может грозить вплоть до 6 лет колонии.

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