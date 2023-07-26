В Ленинском округе Омска сегодня ночью дотла сгорела припаркованная иномарка

Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Омской области.

Сегодня ночью, 26 июля, в Омске в Ленинском округе сгорел дотла припаркованный у дома автомобиль. Информация о возгорании поступила в 00:51

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Омской области, в тушении горящей легковушки 2013 года выпуска были задействованы 2 пожарных автомобиля и 13 человек личного состава. В 01:29 возгорание было полностью ликвидировано.

В результате пожара иномарка серьезно пострадала и не подлежит восстановлению. Причину возгорания еще предстоит установить.

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