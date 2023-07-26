Паразиты и кишечная палочка найдены на муниципальных пляжах Омска

Фото: Андрей АБРАМОВ
На муниципальных пляжах Омска найдены паразиты и кишечная палочка. об этом сообщает региональное управление Роспотребнадзора.
Согласно проведенным исследованиям, в 29 пробах воды из 31 нашли бактерии группы кишечной палочки. В 4 пробах - цисты простейших паразитов. Также отмечена повышенная концентрация железа.
По микробиологическим и санитарно-химическим показателям песка все пробы соответствуют нормам. Но есть и несоответствия по паразитологическим показателям.
Купаться в Иртыше омичам не рекомендуют.
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