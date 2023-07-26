Иван Кротт заявил, что Омская область получит поддержку федерального правительства

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Поддержку федерального правительства получит Омская область. Об этом заявил министр образования региона Иван Кротт.

Такой вывод был сделан после встречи врио губернатора Виталия Хоценко и премьер-министра РФ Михаила Мишустина. В частности, федеральный чиновник пообещал помощь в возведении школы на 1100 мест в микрорайоне Серебряный берег. Также будут выделены средства на расширение выезда из Омска в сторону Новосибирска до четырёх полос.

- В стратегии развития акцент сделан на «социальном измерении» экономической активности правительства региона, что позволит улучшить качество жизни омичей в соответствии с задачами, поставленными президентом РФ. Федеральное финансирование под конкретные проекты создаст мультипликативный эффект и придаст динамику развития остальным сферам, — сообщил Иван Кротт.

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