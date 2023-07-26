50 человек попали в больницу с укусами клещей в Омской области

Фото: Мария ЛЕНЦ
В Омской области с укусами клещей за неделю попали в больницу 50 человек. Об этом сообщает региональное управление Роспотребнадзора.
Сейчас статистика складывается следующим образом: за сезон пострадали от насекомых 3 390 омичей, в том числе 958 детей.
- В лабораториях было исследовано 98,6 % клещей, снятых с людей. Из них 1,9 % оказались заражены вирусом клещевого энцефалита; 14,1 % — боррелиями , возбудителями эрлихиоза — 1,7 %, анаплазмоза человека — 2,1 %, - уточнили в ведомстве.
К слову, зараженность вирусом клещевого энцефалита насекомых в этом году составила 0,7%.
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