50 человек попали в больницу с укусами клещей в Омской области

Фото: Мария ЛЕНЦ

В Омской области с укусами клещей за неделю попали в больницу 50 человек. Об этом сообщает региональное управление Роспотребнадзора.

Сейчас статистика складывается следующим образом: за сезон пострадали от насекомых 3 390 омичей, в том числе 958 детей.

- В лабораториях было исследовано 98,6 % клещей, снятых с людей. Из них 1,9 % оказались заражены вирусом клещевого энцефалита; 14,1 % — боррелиями , возбудителями эрлихиоза — 1,7 %, анаплазмоза человека — 2,1 %, - уточнили в ведомстве.

К слову, зараженность вирусом клещевого энцефалита насекомых в этом году составила 0,7%.

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