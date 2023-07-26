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НовостиСпорт26 июля 2023 4:45

Омский «Авангард» сыграет в Сочи без нападающего Владимира Ткачева

Хоккеист должен определиться с клубом до 10 августа
Андрей ОБНОРСКИЙ
Фото: телеграм-канал омского клуба «Авангард»

Фото: телеграм-канал омского клуба «Авангард»

Без нападающего Владимира Ткачева в Сочи сыграет омский хоккейный клуб «Авангард». об этом сообщает ТАСС со ссылкой на агента хоккеиста Шуми Бабаева.

- Ткачев не присоединится к «Авангарду» перед турниром в Сочи. До 10 августа постараемся определиться с клубом, - сказал Бабаев.

Напомним, контракт у спортсмена с омской командой истек в апреле. А с 3 по 8 августа омчии должны принять участие в предсезонном турнире в Сочи.

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