«Росводоканал Омск» принял участие в очистке набережной Иртыша

35 добровольцев омского водоканала, администрации города Омска и волонтёрского отряда «Чистый берег» очистили километр берега Иртыша от мусора в минувшее воскресенье.

«Наш волонтёрский отряд организует уборку на этой территории один раз в месяц, начиная с июня 2021 года. Сегодня нашу инициативу активно поддержали сотрудники омского водоканала и администрации города Омска. На мероприятие пришли более 30 добровольцев – это хороший, значимый результат», - рассказал Владимир Разгонов, руководитель волонтёрского отряда «Чистый берег».

Общими усилиями за два часа волонтёры собрали 23 мешка мусора. На уборку набережной некоторые пришли с семьями, воспитывая в детях бережное отношение к окружающей природе.

Ирина Фрайндт, директор казённого учреждения Омска «Аналитическое сопровождение» приняла участие вместе со своей дочерью: «Сотрудники муниципалитета всегда поддерживают мероприятия, связанные с наведением и поддержанием чистоты в городе. Сегодня своим трудом мы показали пример всем отдыхающим, и прекрасно, что некоторые из них не оставили мусор на пляже, а сразу убрали его».

«Когда видишь результат своими глазами – это вдохновляет и мотивирует. В прошлом году на этом же участке мы собрали в разы больше мусора. Каждый год организуя простые акции мы показываем, что помочь экологии города может каждый и для этого не нужно много времени или ресурсов», - поделилась Алия Русанова, менеджер по внутренним коммуникациям «Росводоканал Омск».

Напомним, что в этом году волонтёры омского водоканала очистили от мусора Советский пляж, озеро Чередовое и Центральный пляж. В прошлом году специалисты убирали и благоустраивали берег озера Чередовое, участок набережной Тухачевского и Центральный пляж.