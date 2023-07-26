Депутат Дмитрий Сахань рассказал о «заказных жалобах» на транспортную реформу Омска

Фото: телеграм-канал Омского городского Совета

О «заказных жалобах» на транспортную реформу Омска рассказал депутат Дмитрий Сахань. Ситуацию с внедрением новой маршрутной сети он прокомментировал в рамках пресс-конференции 25 июля.

По мнению парламентария, который курирует в Омском городском Совете дороги и транспорт, после внедрения с 1 июля новой маршрутной сети посыпались жалобы. Пассажиры испытывают неудобства в связи с некоторыми изменениями.

— Жалобы приходят массово, Есть и объективные жалобы, и необъективные, и заказные. Но люди вообще болезненно воспринимают все новшества, а реформа назрела. Ситуация повторяется как в 2013 году, - прокомментировал Сахань.

Народный избранник вспомнил ситуацию с желтыми маршрутками-газельками. Тогда их тоже массово ликвидировали, а водителей пассажирского транспорта обязали высаживать пассажиров только на остановках, а не по требованию. Омичи высказывались негативно из-за происходящих изменений.

Что касается нынешней транспортной реформы, то она продолжит дорабатываться. Как предполагает Дмитрий Сахань, пик жалоб придется на сентябрь. Тогда многие вернуться из отпусков, дач и каникул.

К слову, так называемые «заказные жалобы», как полагает депутат, пишут сами перевозчики, которые недовольны, что их маршруты переместили на второстепенные улицы, убрав весь подвижной состав из центра.

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