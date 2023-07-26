Житель Омской области заплатит 83 тысячи рублей за неправильную утилизацию трупа животного

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

За неправильную утилизацию трупа животного 83 тысячи рублей заплатит житель Омской области. Об этом сообщает региональное управление Россельхознадзора.

Нарушение правил захоронения было выявлено входе внеплановой проверки территории, где мужчина содержал и разводил сельскохозяйственных животных. Омич продавал мясо, но не проводил ветеринарно-санитарную экспертизу.

- Более того, после смерти животных он утилизировал их трупы самостоятельно. Подобные действия являются нарушением «Ветеринарных правил перемещения, хранения, переработки и утилизации биологических отходов», - уточнили в ведомстве.

На нарушителя завели несколько административных дел. Ему выписали штрафы на сумму 83 тысячи рублей.

Россельхознадзор отмечает, что такая предпринимательская деятельность могла повлечь за собой вспышки опасных болезней. Часто именно неправильная утилизация и сокрытие фактов смерти животных влекут за собой распространение сибирской язвы, ящура, и лейкоза.

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