Ликвидация мусорного полигона в Центральном округе Омске завершена на 90%

Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

На 90% завершена ликвидация мусорного полигона в Центральном округе Омске. Об этом сообщает городская администрация.

Работы находятся на конечной стадии. Сейчас подрядчик ООО «Баромембранная технология – сервис» ведет отсыпку плодородного грунта, монтаж технологического оборудования очистки резервуара талых и ливневых вод, устройство газодренажной системы свалочного тела, дизель-генераторной установки и щебеночного основания постоянных проездов.

К слову, на территории также установят пост охраны и посеют газон. Стоимость контракта на проведение работ составила 1,3 млдр рублей.

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